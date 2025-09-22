Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 dự án, số tiền hơn 12.000 tỷ đồng

Sáng 22/9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn km0-km7) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7km. Đây là 1 trong 18 dự án (8 công trình khởi công, 10 công trình khánh thành) được khởi công vào sáng nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, những công trình, dự án được khởi công, khánh thành hôm nay góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trung Phạm).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong chuỗi sự kiện hôm nay, có 8 công trình được khởi công và 10 công trình được khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 12.252 tỷ đồng.

“Những công trình khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là kết quả cụ thể của quá trình phấn đấu, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Trung Phạm).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn km0-km7) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,04km. Điểm đầu tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, điểm cuối tại cột km7, quốc lộ 91, kết nối với đoạn km7+00-km14+000 đang khai thác sử dụng.

Dự án có mặt cắt ngang đường rộng 37m, gồm phần xe chạy (6 làn xe) 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m.

Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thủy có chiều dài cầu chính 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Các hạng mục hạ tầng khác, gồm: hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Sáng cùng ngày, TP Cần Thơ khởi công, khánh thành đồng loạt 18 công trình (8 công trình khởi công, 10 công trình khánh thành) (Ảnh: Trung Phạm).

Đây là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp I (tốc độ thiết kế 60km/h), có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, thời gian thực hiện dự án năm 2023-2027.