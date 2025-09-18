Đà Nẵng xác định 3 “đòn bẩy” chiến lược để tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 18/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, sau gần ba thập niên chia tách, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ lại hội tụ về chung một nhà theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng họp phiên bế mạc sáng 18/9 (Ảnh: Công Bính).

Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển, mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng.

Nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đề xuất, hiến kế, giải pháp hữu hiệu cho nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở đó, đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo sau đại hội (Ảnh: Công Bính).

Ðại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ðảng bộ thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I và đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn chính trị, năng lực lãnh đạo và uy tín, thể hiện niềm tin, sự đánh giá cao và kỳ vọng sâu sắc của Trung ương đối với Đảng bộ thành phố.

“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới; những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành công của đại hội hôm nay và những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm qua, kết quả của quá trình kế thừa, phát huy những thành tích qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng quyết định chỉ định đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 36 người, trong đó có một người là đại biểu đương nhiên, 35 người là đại biểu được chỉ định, đồng thời chỉ định 2 đại biểu dự khuyết.