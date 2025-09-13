Phường trung tâm ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Đoàn phường Ninh Kiều và một ngân hàng ở TP tổ chức chương trình tặng điện thoại thông minh tới các hộ nghèo trên địa bàn.

Hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông tin, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều và các đơn vị tài trợ tặng điện thoại thông minh tới hộ nghèo (Ảnh: CTV).

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, cho biết trong 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò chiến lược, là động lực hàng đầu để Việt Nam bứt phá.

Nhấn mạnh muốn chuyển đổi số thành công, người dân cần có đủ điều kiện, phương tiện để tham gia, bà Nga cho rằng sự hỗ trợ của ngân hàng thông qua việc trao tặng điện thoại thông minh cho bà con khó khăn không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là "chìa khóa số" giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, học tập, chăm sóc sức khỏe và kết nối xã hội.

"Đây là việc làm thiết thực, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57, góp phần thu hẹp khoảng cách số và lan tỏa tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau", bà Nga nói thêm.

Bà Nga hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh (Ảnh: CTV).

Ông Sa Lex, đại diện các hộ dân được nhận điện thoại, vui mừng chia sẻ rằng chiếc điện thoại này không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với những người dân khó khăn.

"Nhờ món quà này, chúng tôi có thêm phương tiện để liên lạc, để học hỏi và đặc biệt là tham gia các dịch vụ công trực tuyến, làm giấy tờ, thanh toán, hay cài định danh điện tử cho tiện lợi hơn", ông Sa Lex nói.