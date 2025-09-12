Bộ Chính trị sẽ ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy khóa mới

Ngày 12/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 191 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên họp cùng ngày, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội ngày 11/9 (Ảnh: TTXVN).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được giao khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện và triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 10).

Trong chương trình đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cần dành thời gian thỏa đáng để đóng góp ý kiến về nội dung các dự thảo văn kiện của đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng (chia tổ thảo luận, tạo điều kiện để nhiều đại biểu tham gia ý kiến).

Cùng với đó, cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, lộ trình hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện được ngay sau đại hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức.

Các đảng bộ căn cứ Kết luận số 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiến hành triệu tập đại hội theo quy định, phù hợp với điều kiện và tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu ban hành các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng cần rà soát, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội đúng kế hoạch; tham mưu, rà soát, bổ sung các định hướng mới, tiếp thu ý kiến của đại hội các cấp để hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân theo kế hoạch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng và đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.