Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM xem Petrovietnam là đối tác chiến lược

Ngày 8/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Buổi làm việc còn có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ; Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Ảnh: H.T.).

Tại Trung tâm Dịch vụ hậu cần kỹ thuật PTSC, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại diện lãnh đạo thành phố đã tham gia lễ hạ thủy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với chân đế khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm. Đây là cấu kiện then chốt của dự án phát triển mỏ khí lô B.

Khi hoàn thành, dự án sẽ thay thế đáng kể nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, góp phần giảm phát thải CO2, đảm bảo mục tiêu Net Zero 2050, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và việc làm cho khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Petrovietnam đối với sự phát triển của đất nước và TPHCM. Với tinh thần “TPHCM cùng cả nước, vì cả nước”, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định thành phố luôn đồng hành với tập đoàn trong sự phát triển của thành phố, góp phần vào sự phát triển của cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hạ thủy và gắn biển công trình (Ảnh: H.T.).

"TPHCM xem Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam là đối tác chiến lược của thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nêu rõ, thành phố xác định phát triển kinh tế biển là một trong những trụ cột phát triển. Trong đó, trọng tâm là năng lượng và logistics.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành của TPHCM trực tiếp trao đổi, làm việc để giải quyết cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của tập đoàn tại buổi làm việc. Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh, việc giải quyết những vấn đề khó phải có cách tiếp cận mới, tránh lối cũ, không chỉ dừng lại ở việc trả lời bằng văn bản…