Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang kể lại 3 lần ngồi bàn chất vấn Quốc hội

Sáng 10/3, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất (TPHCM). Đây là buổi tiếp xúc cuối cùng của Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 TPHCM trước kỳ bầu cử.

Phát biểu về chương trình hành động, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, qua 2 khóa làm đại biểu Quốc hội, ông cảm nhận rõ Quốc hội hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả hơn. Vừa qua, người dân đặc biệt quan tâm đến phiên chất vấn thành viên Chính phủ tại các kỳ họp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

“Tôi từng 3 lần trả lời chất vấn tại Quốc hội khi làm Phó Thủ tướng. Đại biểu Quốc hội có thể hỏi bất kỳ điều gì thuộc lĩnh vực phụ trách, người được hỏi không có quyền từ chối, trả lời vòng vo là bị đánh giá năng lực ngay. May mắn là tôi đã qua được”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Qua đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, Quốc hội khóa XVI của Quốc hội chắc chắn là Quốc hội của sự đổi mới và có nhiều thay đổi mới. Do đó, mỗi ứng viên đều mong muốn trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI để thật sự sát dân, gần dân, đại diện cho tiếng nói của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chia sẻ, mỗi lời hứa của các ứng viên đều được cân nhắc rất kỹ trước khi phát biểu trước cử tri. Trong từng lời hứa, người ứng cử cần thể hiện trách nhiệm của mình.

“Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì cũng được. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được”.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cho biết sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt ba nhiệm vụ quan trọng là tham gia xây dựng pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri thông qua hoạt động giám sát; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.