Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang kể lại 3 lần ngồi bàn chất vấn Quốc hội
(Dân trí) - Chia sẻ với các cử tri trước kỳ bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kể lại 3 lần trả lời chất vấn tại các kỳ họp và nhận định, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, tích cực, hiệu quả.
Sáng 10/3, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất (TPHCM). Đây là buổi tiếp xúc cuối cùng của Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 TPHCM trước kỳ bầu cử.
Phát biểu về chương trình hành động, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, qua 2 khóa làm đại biểu Quốc hội, ông cảm nhận rõ Quốc hội hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả hơn. Vừa qua, người dân đặc biệt quan tâm đến phiên chất vấn thành viên Chính phủ tại các kỳ họp.
“Tôi từng 3 lần trả lời chất vấn tại Quốc hội khi làm Phó Thủ tướng. Đại biểu Quốc hội có thể hỏi bất kỳ điều gì thuộc lĩnh vực phụ trách, người được hỏi không có quyền từ chối, trả lời vòng vo là bị đánh giá năng lực ngay. May mắn là tôi đã qua được”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.
Qua đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, Quốc hội khóa XVI của Quốc hội chắc chắn là Quốc hội của sự đổi mới và có nhiều thay đổi mới. Do đó, mỗi ứng viên đều mong muốn trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI để thật sự sát dân, gần dân, đại diện cho tiếng nói của người dân.
Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chia sẻ, mỗi lời hứa của các ứng viên đều được cân nhắc rất kỹ trước khi phát biểu trước cử tri. Trong từng lời hứa, người ứng cử cần thể hiện trách nhiệm của mình.
“Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì cũng được. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được”.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cho biết sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt ba nhiệm vụ quan trọng là tham gia xây dựng pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri thông qua hoạt động giám sát; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.
Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.