Bí thư TPHCM: Sẽ không còn cảnh muốn làm nhanh phải đưa tiền cho "cò đất"

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú (TPHCM) của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 9/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trả lời các ý kiến được người dân quan tâm, gửi gắm.

Trước đó, cử tri của 3 phường bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng pháp luật, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, hoạt động của Quốc hội khóa XV đã có nhiều đổi mới, các phiên chất vấn ngày càng thẳng thắn, thực chất hơn. Tại các phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội có thể đặt câu hỏi về bất kỳ vấn đề nào mà họ quan tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, khi còn giữ cương vị Phó Thủ tướng, ông từng có 3 lần trả lời chất vấn trước Quốc hội và cảm nhận rất rõ áp lực của nghị trường.

“Truyền hình trực tiếp nên không có cơ hội sửa sai. Có những câu hỏi mình không chuẩn bị trước”, ông chia sẻ.

Liên quan đến góp ý của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Bí thư Thành ủy TPHCM đồng tình và cho rằng luật cần có tuổi đủ dài. Để làm được, Quốc hội cùng các cơ quan cần đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Ngoài ra, do điều kiện phát triển của các địa phương khác nhau, nhiều quy định phù hợp với TPHCM, nhưng chưa chắc phù hợp với các địa phương khác. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận việc xây dựng luật cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, đánh giá toàn diện hơn và mạnh dạn phân cấp cho địa phương.

“TPHCM là một trong những địa phương được phân cấp khá mạnh. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục đề xuất những cơ chế, chính sách mạnh mẽ và toàn diện hơn. Có như vậy mới tạo điều kiện để thành phố phát triển đúng tiềm năng”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới mục tiêu chính quyền gần dân hơn. Sự thay đổi này đã mang tới kết quả nổi bật thời gian qua trong giải quyết thủ tục hành chính.

"Có nơi tiếp nhận hơn 200 hồ sơ, thậm chí 400 hồ sơ một ngày, nhưng vẫn giải quyết được nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số”, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Cử tri phường Bình Tiên đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

TPHCM cũng hướng đến mục tiêu số hóa, giải quyết nhiều thủ tục hành chính hoàn toàn trực tuyến. Trong đó, việc làm giấy tờ đất đai, sổ đỏ cũng có thể thực hiện trên điện thoại thông qua cơ sở dữ liệu đất đai. Khi thực hiện trực tuyến, nếu hồ sơ còn sai sót cũng sẽ được hệ thống hướng dẫn chỉnh sửa ngay, người dân không phải đi lại nhiều lần.

“Ngày trước có tình trạng "cò" đứng trước cổng cơ quan, hỏi muốn làm nhanh thì đưa vài triệu đồng. Bây giờ cách làm thay đổi, những chuyện như vậy sẽ không còn nữa", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Tại buổi làm việc, cử tri cũng nêu ý kiến về chỉnh trang đô thị và hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án như cầu đường Bình Tiên, kênh Hàng Bàng giai đoạn 3. Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận nội dung này và với trách nhiệm của người đứng đầu thành phố, ông sẽ chỉ đạo rà soát, thúc đẩy các dự án, nhất là những dự án liên quan trực tiếp đến giao thông và đời sống người dân.