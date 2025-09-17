Bí thư Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương

Tham dự buổi làm việc cùng đoàn công tác của Bí thư Thành ủy TPHCM còn có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, đây là tuần làm việc thứ ba của ông sau khi nhận nhiệm vụ. Trước đó, Bí thư Trần Lưu Quang đã có các buổi làm việc với địa phương xa nhất là đặc khu Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với phường Bình Dương (Ảnh: Tuấn Vũ).

Ông Trần Lưu Quang đánh giá theo báo cáo của phường Bình Dương, đây là phường có nhiều khu công nghiệp nhất TPHCM (gồm 7 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp) và có tới 75% diện tích của phường là dự án Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị lãnh đạo phường Bình Dương, các đơn vị khi phát biểu đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương báo cáo về tình hình của địa phương với Bí thư Trần Lưu Quang (Ảnh: Tuấn Vũ).

Báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương cho biết, phường hiện có 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp với hơn 5.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Phường Bình Dương có đông người nhập cư, áp lực về gia tăng dân số, an ninh trật tự, giáo dục…

Phường Bình Dương kiến nghị cho chủ trương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung phát triển đô thị để có quy hoạch đồng bộ cho phường Bình Dương, tạo dư địa cho sự phát triển chung của TPHCM về phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương (Ảnh: Tuấn Vũ).

Phường Bình Dương còn kiến nghị UBND TPHCM xem xét bố trí nguồn vốn nâng cấp, mở rộng đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, cây xanh, trường học trong thời gian tới. Ngoài ra, phường cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ trang bị thêm ô tô, xe máy phục vụ cho công tác tuần tra của công an phường...