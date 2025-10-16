Ông Lê Ngọc Quang trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 16/10, tại Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng với kinh nghiệm, bản lĩnh lãnh đạo, ông Lê Ngọc Quang sẽ cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Nhật Anh).

Tân Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trong phát biểu nhận nhiệm vụ chia sẻ đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng của Trung ương và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

Ông Quang cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, coi đó là định hướng quan trọng để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nỗ lực thực hiện tốt trọng trách được giao.

Trên cương vị mới, tân Bí thư Đà Nẵng hứa sẽ nhanh chóng nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân thành phố.

Cũng trong chiều 16/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.