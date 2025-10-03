Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2025-2030, gồm 52 người.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế, được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương (đi đầu), tân Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Cũng tại cuộc họp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII đã giới thiệu và bầu chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ mới, gồm: ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1970), quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (nay là phường Phong Thái, thành phố Huế).

Ông có học vị cử nhân toán, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thạc sĩ kinh tế học, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, ông Phương từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ngày 25/6/2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) tổ chức cuộc họp bất thường, bầu ông Nguyễn Văn Phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đến ngày 28/6/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, đã bầu ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ, nhiệm kỳ 2021-2026.