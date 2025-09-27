Người mẹ khai quá trình vứt thi thể trẻ sơ sinh ở TPHCM

Ngày 27/9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton.

Lực lượng chức năng điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh (Ảnh: Tùng Linh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 25/9, Công an phường Trung Mỹ Tây nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton.

Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định chị L.T.B.H. (SN 2000) có liên quan nên mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, H. khai khoảng giữa tháng 9, cô cảm giác mình có thai nhưng không đi khám. Đến chiều 23/9, H. đi vệ sinh thì bụng đau quằn quại, sau đó sinh ra một bé trai.

Lúc này, H. phát hiện bé không còn thở. Do hoảng loạn, người mẹ dùng khăn quấn thi thể, bỏ vào thùng carton rồi giấu trên gác.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, H. lái xe máy chở theo thùng carton chứa thi thể mang đến con hẻm ở phường Trung Mỹ Tây vứt bỏ.

Toàn bộ quá trình, cô gái không kể cho ai. Chồng và những thành viên khác trong gia đình không biết H. mang thai.

Công an TPHCM đang xác minh lời khai của H., làm rõ vụ việc.