Phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bờ biển

Ngày 26/1, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ phát hiện một đoạn chân người trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Thông tin ban đầu, sáng 25/1, trong lúc đi trên biển, người dân địa phương phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố 1. Bộ phận này đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Hiện trường vụ phát hiện chân người ở Khánh Hòa (Ảnh: Mi Sa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.