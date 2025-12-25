Người phụ nữ tử vong nghi do điện giật tại sạp hàng ở TPHCM

Ngày 25/12, Công an xã Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ một phụ nữ tử vong tại sạp bán hàng trên đường Lê Minh Nhựt.

Người phụ nữ nghi bị điện giật tử vong tại sạp hàng ở xã Củ Chi (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, trong lúc chuẩn bị hàng hóa để bày bán, người phụ nữ dựa tay vào cột mái che của sạp thì bất ngờ ngã xuống nền nhà, nằm bất động.

Phát hiện sự việc, một cô gái có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tắt cầu dao điện và đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Người phụ nữ được sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Củ Chi xác nhận, vụ việc xảy ra tại một sạp bán hàng trên đường Lê Minh Nhựt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ (SN 1976), nguyên nhân tử vong nghi do bị điện giật.