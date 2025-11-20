Bé gái sơ sinh hơn 1 tháng tuổi, nặng 5kg bị bỏ rơi gần bụi chuối

Ngày 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai cho biết chính quyền đang tìm cha mẹ cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Cụ thể, khoảng 18h40 ngày 18/11, Công an xã Thác Bà nhận được tin báo của chị V.T.N. (SN 1990, trú tại thôn Minh Thân, xã Thác Bà) về việc người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh được quấn trong tã, nằm trong giỏ quần áo, gần một bụi chuối tại thôn Minh Thân.

Bé gái bị bỏ rơi đang được người dân tạm thời chăm sóc (Ảnh: UBND xã Thác Bà).

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thác Bà đã giao công an xã phối hợp với trạm y tế xã xuống kiểm tra.

Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định bé gái bị bỏ rơi khoảng hơn 1 tháng tuổi, nặng 5kg, sức khỏe bình thường. Bên cạnh cháu bé có một làn đựng quần áo cùng các đồ dùng của cháu bé. Ngoài ra, trong làn quần áo còn có một tờ giấy ghi ngày sinh của bé là 2/10 và một số nội dung khác.

"Tờ giấy ghi thông tin là gia đình cháu bé không đủ điều kiện để nuôi, họ muốn nhờ người khác cưu mang cháu bé. Vị trí bé gái bị bỏ rơi tại bụi chuối gần một ngôi chùa trên địa bàn xã", vị đại diện xã Thác Bà nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Thác Bà, chính quyền đã làm biên bản bàn giao nhận trẻ bị bỏ rơi cho gia đình chị V.T.N., để họ tạm thời nuôi dưỡng cháu bé theo quy định. Nhà chức trách vẫn tiếp tục thông báo tìm bố mẹ của bé gái nêu trên.