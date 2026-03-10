Bé trai 12 tuổi tử vong ở hồ bơi

Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn phường Long Thuận.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 ngày 9/3, Công an phường Long Thuận nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công về việc có người chết trước khi vào bệnh viện do ngạt nước tại hồ bơi A.D..

Qua xác minh, lúc 12h55 cùng ngày, cháu N.Q.V. (SN 2014, trú xã Tân Đông) đến hồ bơi trên. Gần một giờ sau, nhân viên hồ bơi phát hiện V. bị đuối nước nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Công an phường Long Thuận đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, từ đó xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.