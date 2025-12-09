Bé trai 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống mái siêu thị

Tối 9/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội cho biết, lúc 16h44 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú, phường Hà Đông về việc, một cháu bé bị rơi từ tầng cao toà chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Hà Đông, xuống mái siêu thị phía dưới.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15 đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Bé trai được lực lượng chức năng sơ cứu, đưa xuống vị trí an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nạn nhân trong vụ việc là một bé trai 11 tuổi, bị ngã từ tầng cao của tòa chung cư nêu trên xuống mái siêu thị. Nạn nhân bị gãy tay, gãy chân, tuy còn tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển.

Lực lượng cảnh sát PCCC sau đó đã tiếp cận, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân lên cáng cứu thương, sơ cấp cứu, nẹp cố định các vị trí bị thương, đồng thời đưa nạn nhân từ mái siêu thị xuống vị trí an toàn bằng xe thang, bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.

Cảnh sát dùng xe thang để đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, bé trai trong sự việc bị rơi từ tầng 21 tòa chung cư xuống, tuy nhiên thông tin này đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.