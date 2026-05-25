Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trưa nắng

Chiều 25/5, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, Đà Nẵng, cho biết khoảng 11h cùng ngày, người dân tại tổ 17, thôn Phú Thuận phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3kg bị bỏ rơi nên trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái đang được chăm sóc sức khỏe (Ảnh: UBND xã Thu Bồn).

Sau khi sơ cứu, chăm sóc ban đầu tại trạm y tế, các cơ quan chuyên môn của xã đưa cháu đến chăm sóc y tế tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam. Hiện tại Bệnh viện đã nhận chăm sóc sức khỏe cho cháu trong 1 tháng.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về cha, mẹ của trẻ, UBND xã Thu Bồn sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.