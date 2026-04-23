Bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TPHCM

Theo UBND phường Chánh Phú Hòa, khoảng 6h ngày 22/4, địa phương tiếp nhận tin báo của ông Võ Minh Luân (SN 1976) về việc phát hiện một trẻ em bị bỏ rơi tại khu phố 9.

Bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng khoảng 7kg, mặc áo dài tay màu trắng, tay và chân mang vớ màu nâu.

Bé gái khoảng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi (Ảnh: UBND phường Chánh Phú Hòa).

Ngay sau đó, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan gồm Văn phòng HĐND - UBND, bộ phận văn hóa - xã hội, trạm y tế và công an phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xác minh, lập biên bản vụ việc.

Lực lượng chức năng sau đó tạm giao bé cho ông Luân chăm sóc trong thời gian chờ giải quyết theo quy định.

Thông tin vụ việc đã được UBND phường thông báo trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở. Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của bé đến liên hệ để làm thủ tục nhận lại.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở xã Phú Giáo (Ảnh: N.T.).

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người thân đến nhận, UBND phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho bé theo quy định.

Trước đó, sáng 16/4, tại một con hẻm gần nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh, xã Phú Giáo, TPHCM (khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ), người dân cũng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi phát thông báo tìm thân nhân, chính quyền đã xác định được mẹ của cháu bé.