Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây ven đường

Ngày 18/4, Công an xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để xác minh, tìm thân nhân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/4, chị Trần Thị Thùy Linh (SN 2005, trú thôn Bá Ngọc, xã Quỳnh Tam) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên bụi cây ven đường, tại khu vực đập tràn thuộc thôn 10, Quỳnh Châu.

Bé trai sơ sinh được gia đình chị Linh tạm thời chăm sóc (Ảnh: Công an xã Quỳnh Tam).

Thời điểm được phát hiện, cháu bé không mặc quần áo và còn nguyên dây rốn. Chị Linh đã đưa cháu bé về nhà người thân để chăm sóc và trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Cháu bé sau đó đã được đưa đi tiêm phòng tại cơ sở y tế để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm thân nhân của cháu bé. Công an xã Quỳnh Tam đã lập biên bản, phát thông báo rộng rãi để tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Công an xã Quỳnh Tam kêu gọi ai là thân nhân của cháu bé, đề nghị liên hệ để làm thủ tục nhận lại cháu. Trường hợp quá thời gian quy định mà không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.