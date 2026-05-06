Bé gái bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn “nhờ nuôi nấng cháu trưởng thành”

Chiều 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Cao Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, cho biết chính quyền địa phương đang giao các bộ phận chuyên môn thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Tối hôm trước, người dân ở xóm Nguyệt Bổng, Ngọc Sơn (xã Xuân Lâm) khi đi qua khu vực đường làng đã phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường. Sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Xuân Lâm (Ảnh: X. Lâm).

Tại thời điểm phát hiện, bên cạnh cháu bé có một số đồ dùng cá nhân và mảnh giấy viết tay. Nội dung mảnh giấy ghi rõ cháu bé sinh ngày 30/4, kèm lời nhắn: “Điều kiện tôi không thể nuôi được con, ai nhặt được con giúp cháu nuôi nấng trưởng thành”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, người dân đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế Ngọc Sơn để kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé gái nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Mảnh giấy để lại với lời nhắn nhờ người khác nuôi dưỡng cháu bé trưởng thành (Ảnh: X.Lâm).

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lâm, địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé. Trong thời gian chờ xác minh, cháu được chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

“Trường hợp quá thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết cho nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật”, ông Thanh thông tin.