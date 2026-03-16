Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Ngày 16/3, một bé trai sơ sinh đã được phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ nhựa dưới hầm chui cao tốc thuộc địa phận xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nam Gianh, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà, trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh, là những người đầu tiên phát hiện cháu bé. Bé trai nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, kèm theo các vật dụng như hộp sữa bột, bình sữa, chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng một số quần áo và bỉm tã sơ sinh.

Cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Nhật Anh).

Cháu bé nặng 3,3kg, khoảng 3-5 ngày tuổi. Tình trạng sức khỏe của bé ổn định, không phát hiện thương tích nào trên cơ thể.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Nam Gianh cử cán bộ đến hiện trường để lập biên bản ghi nhận sự việc. Chính quyền địa phương đã ra thông báo tìm kiếm bố, mẹ ruột hoặc người thân thích của cháu bé. Những người có liên quan được yêu cầu liên hệ với UBND xã Nam Gianh để làm thủ tục nhận con theo quy định.

UBND xã Nam Gianh cho biết, nếu sau 7 ngày kể từ khi ban hành thông báo mà không có người đến nhận, xã sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật.