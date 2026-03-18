Bé gái bị vùi lấp trong vườn cao su đã có người nhận nuôi

Ngày 18/3, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã bàn giao bé gái từng bị vùi lấp trong vườn cao su cho gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Theo ông Thắng, sau chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đã điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đúng theo quy định pháp luật và nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em.

Bé gái bị vùi dưới đất thời điểm được các bác sĩ tại Gia Lai chăm sóc (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND xã Ia Mơ phối hợp cơ quan chức năng bàn giao bé gái nêu trên cho gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi. Gia đình này đã đưa bé về cơ sở y tế lớn tại Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc, điều trị.

“Việc bàn giao này đã khép lại vụ việc gây rúng động dư luận liên quan đến trường hợp bé gái được người dân cứu khi bị vùi lấp trong vườn cao su vào cuối tháng 12/2025. Địa phương cũng hỗ trợ một phần kinh phí trong thời gian bé điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai”, ông Thắng cho hay.

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 8/12/2025, trong lúc làm việc, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ) phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.

Sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng đã giải cứu bé gái, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu. Qua rà soát hồ sơ, UBND xã Ia Mơ đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Tuy nhiên, sự việc nhận phải nhiều dư luận trái chiều, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, sau khi có nhiều dư luận trái chiều về quyết định đồng ý nhận nuôi, địa phương đã có văn bản gửi chính quyền ở thành phố Đà Nẵng để xác minh lại hoàn cảnh gia đình này nhằm đảm bảo quyền lợi trước khi bàn giao bé gái.