Xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su

Ngày 16/1, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết sau khi bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong lớp đất tại vườn cao su, được nhóm công nhân cứu sống kịp thời, đã có 5 gia đình đăng ký xin nhận nuôi.

Trên cơ sở xem xét điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc và yếu tố bệnh lý của cháu bé, UBND xã Ia Mơ đã quyết định cho cặp vợ chồng tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Thời điểm bé gái được người dân và cơ quan chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện (Ảnh: Chí Anh).

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, sau khi có nhiều dư luận trái chiều về quyết định đồng ý nhận nuôi, địa phương đã có văn bản gửi phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để xác minh lại hoàn cảnh gia đình này nhằm đảm bảo quyền lợi trước khi bàn giao bé gái.

Phía gia đình ở thành phố Đà Nẵng vẫn bày tỏ mong muốn, quyết tâm nhận bé gái về làm con nuôi.

“Có ý kiến cho rằng gia đình ở Đà Nẵng đã có 3 người nên không đủ điều kiện nhận con nuôi. Tuy nhiên, xã nhận thấy yếu tố quan trọng nhất là điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc, đảm bảo cho bé một tương lai tốt hơn”, ông Thắng nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang chăm sóc cho bé gái bị vùi dưới đất (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, trong thời gian chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, các y, bác sĩ đang tận tình chăm sóc bé gái. Đơn vị đang theo dõi sát các bệnh nền có thể phát sinh do bé từng sinh tồn trong điều kiện thời tiết lạnh.

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 8/12, trong lúc làm việc, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, Gia Lai) phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.

Sau đó người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu bé gái, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu, điều trị. Qua rà soát hồ sơ, UBND xã Ia Mơ đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.

Tuy nhiên, sự việc nhận phải nhiều dư luận trái chiều, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ theo quy định.