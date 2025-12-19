Bé gái bị vùi ở vườn cao su được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Ngày 19/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho bé gái bị vùi trong vườn cao su, đồng thời đang xác minh điều kiện của gia đình xin nhận cháu làm con nuôi.

Ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết sau thời gian phát thông báo rộng rãi nhưng không có người thân đến nhận, địa phương đã làm giấy khai sinh cho bé gái theo đúng quy định.

Bác bác sĩ đang thay phiên chăm sóc bé gái bị bỏ rơi ở vườn cao su (Ảnh: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai).

Hiện có một gia đình hiếm muộn tại Gia Lai bày tỏ nguyện vọng xin nhận bé gái làm con nuôi, UBND xã Ia Mơ đang xác minh gia cảnh để hoàn tất thủ tục.

"Khi nắm được thông tin bé gái bị vùi lấp, gia đình này đã lên bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc nhiều ngày nay. Chúng tôi thấy thủ tục, điều kiện kinh tế của gia đình này đều đảm bảo. Tuy nhiên, địa phương sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình rồi mới quyết định việc cho nhận con nuôi", ông Đạo cho hay.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, khi bé nhập viện điều trị, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến thăm và đặt tên cháu là Thiện An. Thấy tên hay, mang ý nghĩa nhân văn nên địa phương thống nhất đặt tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Thiện An.

Bé gái đã được làm giấy khai sinh và sắp có gia đình mới (Ảnh: Chí Anh).

Về tình trạng sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết sau nhiều ngày được chăm sóc, bé đã ổn định hô hấp, có thể tự bú sữa bằng bình.

Dự kiến trong vài ngày tới, bệnh viện sẽ theo dõi, sau đó phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai để làm thủ tục cho bé xuất viện theo quy định.

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 8/12, trong lúc làm việc, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su phía sau nhà. Khi lại gần kiểm tra, anh B. phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu bé gái, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để cấp cứu, điều trị.