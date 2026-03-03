Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết bắt đầu thu phí

Sau hơn 2 năm vận hành miễn phí, hai tuyến cao tốc dài gần 200km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai chính thức vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC).

Ông Hoàng Nghĩa Việt, Trưởng Phòng Điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cho biết, từ 22h ngày 2/3, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã chính thức thu phí các xe lưu thông trên tuyến. Việc thu phí tạo nguồn để duy tu, bảo dưỡng và tái đầu tư hạ tầng.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao quốc lộ 1, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Theo ông Việt, hệ thống thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng công nghệ thu phí không dừng (ETC). Đầu vào đa làn tự do, còn đầu ra có gắn thêm barie. Ngoài việc thông báo mức phí trước đó, tại mỗi trạm gác lối ra đều gắn thêm bảng phí chi tiết cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1.300 đồng/km.

Ngoài hệ thống thu phí, trên cao tốc còn có hệ thống điều hành giao thông thông minh sẽ kiểm soát được các phương tiện, phát hiện các hành vi vi phạm và nhanh chóng xử lý sự cố trên tuyến chính. Tại đầu vào mỗi nút giao, hệ thống kiểm soát tải trọng sẽ nhận diện được xe quá tải, từ chối phục vụ và hướng dẫn quay đầu.

Tương tự, đại diện Ban quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) cho hay sau thời gian chạy thử nghiệm thì hệ thống thu phí bắt đầu vận hành.

Theo ghi nhận tại Trung tâm điều hành tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, ngay thời điểm 22h ngày 2/3, hệ thống bắt đầu nhận diện phương tiện vào các nút giao để tính phí. Nguyên tắc được áp dụng là xe vào cao tốc tại nút giao nào sẽ được ghi nhận đầu vào tại đó để tính quãng đường thực tế. Xe vào cao tốc trước 22h nhưng rời tuyến sau thời điểm này không bị thu phí do chưa ghi nhận dữ liệu đầu vào.

Ngay sau khi vận hành, một số lỗi kỹ thuật bước đầu đã xuất hiện. Tại một số gác chắn đầu ra, barie bật không ổn định, cán bộ trực phải can thiệp xử lý thủ công. Một số camera giám sát gặp tình trạng gián đoạn tín hiệu, hình ảnh truyền về trung tâm chưa liên tục.

Ô tô di chuyển qua trạm thu phí không dừng trên nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và quốc lộ 55 (Ảnh: Hoàng Bình).

Sáng 3/3, ông Hoàng Nghĩa Việt cho biết, các lỗi phát sinh chủ yếu liên quan đến đồng bộ thiết bị và đường truyền, không ảnh hưởng đến việc nhận diện phương tiện và tính phí. Các lỗi đã được điều chỉnh và hệ thống thu phí trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã vận hành ổn định.

Trước đó, các tổ kỹ thuật đã kiểm tra đồng bộ toàn bộ thiết bị tại trạm thu phí, gồm ăng-ten nhận diện, camera giám sát, thiết bị đọc thẻ E-tag, bộ xử lý dữ liệu và hệ thống kết nối về trung tâm điều hành. Nhiều tình huống giả lập cũng được đưa ra để đánh giá khả năng nhận diện phương tiện, xử lý lỗi giao dịch, đối soát dữ liệu và bảo mật hệ thống, nhằm hạn chế tối đa sự cố khi vận hành chính thức.

Việc chính thức thu phí trên hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng tạo nguồn lực cho công tác bảo trì, vận hành lâu dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời xử lý các vướng mắc kỹ thuật, bảo đảm lưu thông thông suốt, không để xảy ra ùn ứ tại các nút giao.