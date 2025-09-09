Bão Tapah suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 22h ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 7) trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Hướng di chuyển của bão số 7 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 15-20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cho biết, đây là tin cuối cùng về cơn bão số 7.