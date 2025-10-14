Bão số Bualoi "thổi bay" hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra trên địa bàn.

Lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo do ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký gửi Bộ Tài chính nêu rõ, do ảnh hưởng của bão số 10, lốc, lốc xoáy bất thường và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây lũ lụt trên sông Hoàng Long, sông Đáy, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, hệ thống cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, giao thông và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thiệt hại sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) làm 9 người chết, 50 người bị thương do lốc xoáy.

Về nông nghiệp, báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho biết trên 3.150ha diện tích lúa mùa bị nghiêng, ngấm nước và 200ha diện tích ao nuôi thuỷ sản nước tràn bờ, diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở khu vực trũng thấp bị ngập mất trắng; 64 cơ sở nuôi cá với 758 lồng bè bị ảnh hưởng do nước ngập nhà kho, cầu bến.

Có khoảng 102ha cánh đồng muối tại 4 xã: Giao Bình (62ha), Rạng Đông (6ha), Hải Tiến (14ha), Hải Quang (20ha) bị ngập.

Lực lượng chức năng cứu hộ nạn nhân bị vùi lấp do sập nhà sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Báo cáo này cũng cho hay, hàng nghìn con gia cầm bị chết; khoảng 200-300 cây keo bị gẫy đổ trong rừng phòng hộ tại xã Phú Long; trạm bơm xóm Nội, phường Đông Hoa Lư bị đổ sập; nhiều công trình bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng mưa lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xảy ra 1 điểm sạt lở đất đồi thuộc thôn 1, xã Phú Long có diện tích khoảng 10m2. Hiện tại lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, làm rào chắn khu vực sạt lở và đang tiến hành khắc phục.

"UBND tỉnh Ninh Bình dự kiến tổng kinh phí để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sạt lở gây ra trên địa bàn và đề nghị Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương là 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, dự kiến hỗ trợ thiệt hại về người 520 triệu đồng, về nhà ở dự kiến hỗ trợ 63,5 tỷ đồng. Về thủy lợi, đê điều dự kiến hỗ trợ 400 tỷ đồng để sửa chữa một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh", báo cáo nêu.

Tỉnh Ninh Bình đề nghị trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra (Ảnh: Thái Bá).

Về nông nghiệp dự kiến hỗ trợ 331,5 tỷ đồng, trong đó trồng trọt 45 tỷ đồng, thủy sản 285 tỷ đồng, chăn nuôi 1,5 tỷ đồng. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng dự kiến hỗ trợ và thiệt hại khác 404,48 tỷ đồng, theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình.