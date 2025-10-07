Năm nay xảy ra 20 loại hình thiên tai, tổng thiệt hại trên 33.500 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền cả nước.

Trong đó có 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới; lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau bão số 3, số 5 và số 10; nước dâng, gió mạnh trên biển, mưa lớn, dông lốc, mưa đá, rét hại, sương muối, sương mù, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, xâm nhập mặn, động đất.

Mưa lớn gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội sáng 7/10 (Ảnh: Minh Nhật).

Thống kê đến ngày 6/9 cho thấy thiên tai trên cả nước đã khiến 221 người chết, mất tích, 362 người bị thương.

Trên 219.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 542.000ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 14.640 con gia súc, trên 1,35 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 40.000ha thủy sản bị thiệt hại...

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 33.549 tỷ đồng, theo ông Tiến.

Đến nay, thiệt hại về người tương đương 44% so với cùng kỳ năm 2024; thiệt hại về kinh tế tương đương 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cơn bão số 10 (Bualoi) là cơn bão di chuyển rất nhanh trên biển, cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất sau bão đã làm 57 người chết, 10 người mất tích; 172 người bị thương; 389 nhà sập, đổ; gần 180.000 nhà hư hỏng, tốc mái.

Tổng thiệt hại kinh tế do bão số 10 gây ra ước tính 18.803 tỷ đồng (các địa phương vẫn đang tổng hợp thiệt hại).

Từ nay đến hết năm 2025, ông Tiến dự báo có khoảng 2-4 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ - các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.