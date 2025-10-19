Bão Fengshen khả năng vào Biển Đông hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 19/10, tâm bão Fengshen mạnh cấp 8, giật cấp 10 đang hoạt động trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong hôm nay, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Lu Dông (Philippines), sau đó bão sẽ đi qua đảo Lu Dông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.

Theo dự báo, sau khi vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 22/10, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Do Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây).

Vì thế, các chuyên gia dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo cơ quan khí tượng thủy văn.

Theo dự báo, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.