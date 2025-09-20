Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, có thể thành siêu bão vào 23/9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 20/9, tâm bão Ragasa mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 650km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Như vậy so với thời điểm sáng 19/9, bão Ragasa đã tăng 5 cấp.

Dự báo trong ngày 21/9, bão sẽ mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17. Đến chiều tối 22/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong ngày 23/9, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17 (cơn bão số 9). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Theo dự báo, trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, gió tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/9 đến ngày 30/9:

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 22-23/9 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ đêm 22-23/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 23-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.