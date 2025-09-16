Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành, khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 16/9, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 123,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, khoảng 13h ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông.

Đến khoảng 13h ngày 18/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng đi vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 9 khả năng có 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta.

Theo dự báo, tháng 10-12, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm khoảng 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 1,9 cơn).