Biển Đông hôm nay khả năng đón bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9 hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông, Philippines.

Dự báo đêm nay đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 18/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 18-19/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào đêm và sáng).

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 18/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.