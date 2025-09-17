Biển Đông có thể sắp đón bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 17/9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Trong ngày mai, bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 và có thể mạnh thêm.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới sau khả năng mạnh lên thành bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, đêm 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng cao 2,5-4,5m.

Ngày và đêm 17/9, khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, khu vực phía Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ đêm có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 18/9, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 do gió mạnh trên biển tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.