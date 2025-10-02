Bão Matmo di chuyển nhanh, dự báo đầu tuần sau ảnh hưởng Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 2/10, bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Chiều mai 3/10, bão trên đất liền phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Lúc 13h ngày 4/10, bão Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến chiều 5/10, bão trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện bão Matmo chỉ còn cách Biển Đông khoảng 650km, dự báo ngày 6/10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Matmo từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.