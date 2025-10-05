Bão Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất, tối nay sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 5/10, bão số 11 (bão Matmo) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Lúc 19h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Sáng hôm sau (6/10), bão Matmo đổ bộ trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) giảm xuống cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, bão số 11 đang trong giai đoạn mạnh nhất, cường độ hiện tại có thể đạt cấp 13. Từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đánh giá sáng 5/10, cường độ bão Matmo ở mức mạnh, sức gió 130km/h. Dự báo trưa 5/10, khi áp sát bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão sẽ mạnh lên 140km/h rồi hướng về biên giới Việt - Trung.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 11 khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội ít có khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.