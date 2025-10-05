Chuyên gia dự báo lượng mưa tại Hà Nội khi bão Matmo đổ bộ đất liền

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11), từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Theo ông Khiêm, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Vị chuyên gia dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Bên cạnh đó, ông Khiêm cho hay khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi ngày 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Với khu vực Hà Nội, ông Khiêm nhận định khu vực này ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Theo ông Vũ Thanh Long, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ sáng sớm 6/10 đến tối 7/10, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo ông Long, tổng lượng mưa ở khu vực trung tâm Hà Nội, khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Nam thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo lượng mưa các khu vực của Hà Nội từ sáng sớm 6/10 đến tối 7/10 (Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ).

Về diễn biến bão Matmo, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong sáng đến trưa 5/10, khả năng bão sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đến 22h ngày 5/10, bão sẽ giảm xuống cấp 11-12, giật cấp 15 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Nam.

Dự báo đến sáng 6/10, bão đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ bão thời điểm này giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Các địa phương được giao rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Giám đốc Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2 ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra.