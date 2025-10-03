Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa 3/10, bão Matmo trên vùng bờ biển phía Đông của khu vực đảo Lu Dông (Philippines).

Các trung tâm dự báo bão quốc tế tương đối đồng nhất dự báo hôm nay 3/10, bão Matmo sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Cụ thể khoảng tối 3/10, bão Matmo sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu Dông (Philippines) vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, sau khi di chuyển vào Biển Đông gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển và gió tương đối thuận lợi, bão Matmo sẽ tiếp tục tăng cấp và di chuyển nhanh (trung bình 25-30km/h).

Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sẽ có hai kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản một (xác suất khoảng 70-75%), bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc, di chuyển trên đất liền nhiều hơn, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất.

Với kịch bản này ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9 và có mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Kịch bản thứ hai (xác suất khoảng 25-30%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển, suy yếu ít hơn. Cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng mở rộng xuống phía Nam (Quảng Ninh - Ninh Bình), mưa lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Về mưa lớn, dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 6 đến 9/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở từ trên mức báo động 2 đến trên báo động 3.

Matmo là một trong những tên bão do Mỹ đề xuất đặt tên trên hệ thống Ủy ban bão và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Matmo trong tiếng Chamorro (ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo được nói bởi người dân bản địa Chamorro trên quần đảo Mariana) có nghĩa là mưa lớn.