Bão Koto giảm cấp nhưng ít dịch chuyển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 1/12, bão Koto (cơn bão số 15) đã suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10 và vẫn ít dịch chuyển trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo khoảng 4h ngày 2/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Đến 4h ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa.

Các đài khí tượng thủy văn quốc tế cũng nhận định bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Khánh Hòa.

Dự báo ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.