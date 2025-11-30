Miền Bắc khả năng có băng giá, bão Koto "đứng yên" trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối 29/11, bão Koto (cơn bão số 15) vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11 và hầu như ít di chuyển trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo khoảng 19h ngày 30/11, bão vẫn giữ nguyên cường độ và di chuyển rất chậm khoảng 3km/h theo hướng Bắc Tây Bắc, cách bờ biển Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km.

Đến 19h ngày 1/12, bão suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển rất chậm theo hướng Tây. Vùng nguy hiểm gần như giữ nguyên.

Dự báo khoảng 19h ngày 2/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam. Thời điểm này, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200km.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thêm.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 30/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.