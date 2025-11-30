Bão Koto khả năng suy yếu trước khi vào Gia Lai - Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 30/11, bão Koto (cơn bão số 15) vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển rất chậm khoảng 3km/h theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo khoảng 7h ngày 1/12 bão vẫn giữ nguyên cường độ cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 320km về phía Đông.

Đến 7h ngày 2/12, bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10 và đổi hướng Tây Nam. Thời điểm này bão di chuyển khoảng 5km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 220km về phía Đông.

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 3/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-7km/h trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Bão Koto khả năng suy yếu trước khi vào bờ khu vực Nam Trung Bộ (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Các đài khí tượng thủy văn quốc tế cũng nhận định bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Khánh Hòa.

Dự báo ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m, riêng vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn gây tràn đê, ngập đường ven biển và sạt lở bờ biển.