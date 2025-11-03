Bão Kalmaegi liên tục tăng cấp, dự báo các địa phương bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến tối 4/11, bão Kalmaegi trên khu vực miền Trung của Philippines với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh lên, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 25km/h và đi vào Biển Đông.

Dự báo ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Sau khi vào Biển Đông, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh 20-25km/h.

Lúc 19h ngày 5/11, bão Kalmaegi trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 800km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Đến tối 6/11, bão trên vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Như vậy sau khi vào Biển Đông 2 ngày bão Kalmaegi liên tục tăng cấp (từ cấp 12 lên cấp 14) và chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió lúc 20h30 ngày 5/11, của bão Kalmaegi khoảng 130km/h. Khi vào Biển Đông, sức gió của bão Kalmaegi có thể lên đến 148km/h vào tối 5/11; đến tối 7/11 giảm xuống còn 64km/h.

Đài Hong Kong dự báo khi ở giữa Biển Đông bão Kalmaegi sẽ mạnh 165km/h, áp sát đất liền Gia Lai có thể lên 175km/h.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão Kalmaegi có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá, đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão, gây ra mưa lớn diện rộng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.