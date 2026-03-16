Báo cáo tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hàng tháng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua, yêu cầu phối hợp, triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã giao.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn (Ảnh: Thanh Bình).

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ đã được chỉ đạo trước đó.

Bên cạnh đó, phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, không để ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng đã chỉ đạo.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, bảo đảm tiến độ và bám sát kế hoạch đề ra.

Sở này phải chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) vượt thẩm quyền và đề xuất thời gian hoàn thành; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 18 hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình (Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 23 phường, xã của tỉnh Ninh Bình, gồm: Đồng Văn, Tiên Sơn, Hà Nam, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Liêm Hà, Thanh Bình, Bình Mỹ, Bình Sơn, Bình An, Bình Giang, Mỹ Lộc, Đông A, Thành Nam, Trường Thi, Liên Minh, Vạn Thắng, Yên Cường, Yên Đồng, Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Yên Thắng, Trung Sơn.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các bộ, ban, ngành và các địa phương có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua, yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã được giao tại các phiên họp Ban Chỉ đạo và các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, không để ách tắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các đơn vị kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ chậm, khó khăn, vướng mắc và đề xuất thời gian hoàn thành. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, rà soát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ họp Ban Chỉ đạo.