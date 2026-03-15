Bản người Thái ở biên giới nô nức đi bầu cử

Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 15/3, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Môn Sơn, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia ngày hội bầu cử. Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự.

Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội non sông.

Hàng trăm cử tri bản Xằng, xã Môn Sơn đi bầu cử sớm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Do địa bàn rộng, nhiều bản nằm xa trung tâm xã nên một số khu vực tại Môn Sơn đã được tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri. Tại các khu vực còn lại, người dân đến điểm bỏ phiếu đúng thời gian quy định để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thông tin nhanh về công tác bầu cử, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho biết toàn xã có 9 đơn vị bầu cử với 25 khu vực bỏ phiếu, tổng số 13.276 cử tri.

Trước đó, do đặc thù địa bàn vùng cao, nhiều bản nằm xa trung tâm xã nên Ủy ban bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 3 khu vực gồm khu vực số 6 (bản Mọi), khu vực số 24 (bản Cò Phạt) và khu vực số 25 (bản Khe Búng). Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại 3 khu vực này là 1.199 cử tri.

Người dân có mặt đông đủ tại nhà văn hóa bản để tham gia bầu cử (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong đó, bản Mọi có 583 cử tri, bản Cò Phạt 319 cử tri và bản Khe Búng 297 cử tri. Việc tổ chức bầu cử sớm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở các bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn có thể tham gia đầy đủ ngày hội bầu cử.

Trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, nhiều cử tri lớn tuổi phấn khởi đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Họ kiên nhẫn chờ đợi để trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bà Hà Thị Tiên (75 tuổi, bản Xằng) thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Hà Thị Tào (69 tuổi, bản Xằng) chia sẻ: “Ở bản chúng tôi, bà con rất mong chờ ngày bầu cử. Dù đường sá đi lại còn khó khăn, nhiều người phải đi bộ từ sáng sớm, nhưng ai cũng háo hức đến nhà văn hóa bản để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.638.733 cử tri với 3.068 khu vực bỏ phiếu. Toàn bộ danh sách cử tri đã được gắn với từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm tính chính xác và kịp thời phục vụ công tác tổ chức bầu cử.