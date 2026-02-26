TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Thường trực Thành ủy TPHCM thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp, các ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết; rà soát toàn diện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026 theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Đối với những mốc thời gian cụ thể, từ nay đến hết tháng 3, thành phố tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Địa phương cần tổ chức tuyển quân năm 2026 bảo đảm số lượng, chất lượng.

Các ngành, các cấp khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng tốc triển khai, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy; chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các ban chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM xử lý các công việc tồn đọng; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công.

Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, biểu dương kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn; các hoạt động chăm lo được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng, góp phần để người dân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.