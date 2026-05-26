Bác thông tin xe khách chạy 80km/h bị lật ở đèo khiến 18 người tử vong

Ngày 26/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ lật xe khách giường nằm trên đèo Phượng Hoàng khiến 18 người tử vong là hoàn toàn bịa đặt.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt đăng tải hình ảnh một vụ tai nạn xe khách kèm nội dung mô tả về "thảm kịch" đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua đèo Phượng Hoàng nối Đắk Lắk với Khánh Hòa.

Hình ảnh cắt ghép, bịa đặt về vụ lật xe khách ở đèo Phượng Hoàng khiến 18 người tử vong (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo bài viết, chiếc xe chở 19 người nhưng chỉ một người sống sót, đồng thời dựng lên hàng loạt tình tiết như dữ liệu hộp đen cho thấy xe lao vào "khúc cua tử thần" với tốc độ 80km/h, nữ tài xế không đạp phanh dù phương tiện không gặp sự cố kỹ thuật.

Những chi tiết mang màu sắc ly kỳ, giật gân nhanh chóng khiến thông tin giả lan truyền rộng rãi, gây hoang mang dư luận.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ hình ảnh và nội dung bài đăng về vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Phượng Hoàng đều đã bị cắt ghép, chỉnh sửa nhằm mục đích "câu like, câu view" trên mạng xã hội. Những thông tin thất thiệt được dựng lên, đánh vào tâm lý tò mò của người xem.

Trước thực trạng tin giả xuất hiện ngày càng nhiều, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đồng thời ưu tiên theo dõi các kênh thông tin chính thống để tránh bị dẫn dắt bởi những nội dung sai sự thật.