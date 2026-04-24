Xử lý 12 chủ tài khoản xuyên tạc vụ tai nạn nam sinh ở Đắk Lắk tử vong

Ngày 24/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã mời 12 chủ tài khoản mạng xã hội làm việc do đã đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, Đắk Lắk.

Theo cơ quan công an, các chủ tài khoản đã đăng tải nhiều nội dung như "Công an bao che tội phạm", "Lấy người khác để thế thân cho cán bộ giao thông vi phạm", "Xử lý cho có để che mắt nhân dân", "Xử lý quá nhẹ"...

Chủ tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật bị cơ quan công an mời làm việc (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Qua xác minh, công an đã mời 12 người là chủ các tài khoản mạng xã hội Facebook và TikTok đến trụ sở làm việc về hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để xuyên tạc, công kích lực lượng công an về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Dù vụ việc đã được Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo vào ngày 23/4, tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội vẫn cố tình bóp méo sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, các chủ tài khoản đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và nhận thức được hành vi vi phạm. Qua đó, các cá nhân này đã chủ động xóa bài viết, bình luận và cam kết không tái phạm.

Nam sinh điều khiển xe trước khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo người dân có trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, chưa kiểm chứng.

Như Dân trí đưa tin, trưa 15/4, em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng), học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu (Đắk Lắk) điều khiển mô tô biển số 47AB-325.78 về nhà. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, khi gặp Tổ Cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát, Q. lái xe bỏ chạy.

Tại thời điểm này, Tổ tuần tra phát hiện Q. điều khiển mô tô với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng (độ chế). Cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đã điều khiển mô tô đặc chủng bám theo.

Chính quyền địa phương và lực lượng công an thăm viếng nạn nhân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Khi di chuyển đến quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, Q. không làm chủ được tay lái và đâm vào mương thoát nước bên trái đường, ngã văng xuống mương. Chứng kiến vụ tai nạn, Thiếu tá Hoàng quay đầu xe di chuyển về hướng đi ra quốc lộ 14.

Em Q. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã tử vong. Ngày 18/4, Công an Đắk Lắk đình chỉ công tác Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng. Ngày 23/4, cựu Thiếu tá Hoàng bị tước danh hiệu Công an nhân dân và bị khởi tố về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin thêm về việc xe gắn máy em Q. điều khiển có nghi vấn cải tạo độ pô xe để có tiếng nổ lớn. Với việc thu thập các clip có liên quan, cơ quan chức năng xác định em V.Đ.Q. chạy xe tốc độ cao trên đường.

Các tình tiết có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra.