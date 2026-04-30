Vụ tai nạn làm nam sinh Đắk Lắk tử vong: Xe máy bị độ, dung tích tăng gấp 3

Ngày 30/4, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự đã có kết quả giám định xe gắn máy trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại quốc lộ 29 vào ngày 15/4. Phương tiện này do V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng), học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu, điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Cơ quan công an đã giám định số khung, số máy và dung tích xi lanh thực tế của xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đen bạc, mang biển số 47AB-325.78 - là phương tiện trong vụ tai nạn giao thông.

Dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7cm3, trong khi xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO tương tự được gửi giám định sau khi xuất xưởng là mẫu xe có dung tích động cơ 49,5cm3, hay còn gọi là xe 50cc. Như vậy, dung tích động cơ của phương tiện trong vụ tai nạn tăng gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu.

Camera ghi lại thời điểm Q. điều khiển xe máy trên đường trước khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đưa tin, trưa 15/4, V.Đ.Q. điều khiển mô tô biển số 47AB-325.78 về nhà. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, khi gặp Tổ Cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát, Q. lái xe bỏ chạy.

Tại thời điểm này, Tổ tuần tra phát hiện Q. điều khiển mô tô với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng (độ chế). Cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đã điều khiển mô tô đặc chủng bám theo.

Khi di chuyển đến quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, Q. không làm chủ được tay lái và đâm vào mương thoát nước bên trái đường, ngã văng xuống mương. Chứng kiến vụ tai nạn, cựu Thiếu tá Hoàng quay đầu xe di chuyển về hướng đi ra quốc lộ 14.

sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đã tử vong. Ngày 18/4, Công an Đắk Lắk đình chỉ công tác Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.

Ngày 23/4, cựu Thiếu tá Hoàng bị tước danh hiệu Công an nhân dân và bị khởi tố về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.