Bác bỏ thông tin CSGT hi sinh khi truy đuổi người vi phạm

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đắk Lắk có thông tin chính thức bác bỏ bài viết, hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội về việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong lúc truy đuổi người vi phạm đã xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

Những ngày qua, tài khoản mạng xã hội có tên "Trung Kim Hoàng" đã đăng tải bài viết với nội dung cho rằng vào ngày 11/3, khi CSGT truy đuổi người vi phạm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô công vụ của CSGT với một phương tiện khiến một cán bộ CSGT và một người dân tử vong.

Bài đăng tải trên mạng xã hội việc CSGT truy đuổi người vi phạm gây tai nạn là sai sự thật (Ảnh: Trương Nguyễn).

Kèm theo nội dung bài viết là hình ảnh mô tô của CSGT và xe máy người dân bị hư hỏng nặng, nằm bên đường. Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, không xảy ra vụ việc như nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bài đăng là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, mang dấu hiệu suy diễn, gây hiểu lầm đối với người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và cần theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, điều tra để xử lý hành vi tung các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.