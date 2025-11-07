Yêu cầu làm rõ việc cấp giấy xác nhận "độc thân" cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), vừa ký văn bản gửi Sở Tư pháp TPHCM đề nghị xác minh thông tin về việc cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM).

Yêu cầu này xuất phát từ phản ánh của báo Công an nhân dân (Bộ Công an) về việc cơ quan đăng ký hộ tịch ở TPHCM cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Chiêm Quốc Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, Việt kiều đang cư trú tại TPHCM và hiện mang 2 quốc tịch Việt Nam, Hoa Kỳ).

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc phản ánh vụ việc với báo chí (Ảnh: CAND).

Theo phản ánh của bà Ngọc với báo chí, thời gian bà đang còn hôn thú hợp pháp với ông Chiêm Quốc Thái, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ), nay là phường Cát Lái, TPHCM, đã 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Thái. Vụ việc đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi các giấy xác nhận này nhưng đến nay không cơ quan nào chịu giải quyết.

Việc chính quyền địa phương ở TPHCM xác nhận tình trạng “độc thân” nói trên đã gây ra một loạt hệ lụy, thiệt hại về quyền tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà Ngọc.

Cục Hành chính tư pháp chuyển thông tin và đề nghị Sở Tư pháp TPHCM kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, báo cáo lại về cơ quan này trước ngày 30/11.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Được biết vụ án ly hôn, phân chia tài sản khi ly hôn và các tranh chấp khác giữa ông Chiêm Quốc Thái với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đã diễn ra căng thẳng, kéo dài 10 năm nay.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (gọi tắt là giấy chứng nhận tình trạng độc thân) là một văn bản hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nhằm xác nhận tình trạng hôn nhân của một cá nhân tại thời điểm cấp giấy.

Giấy này được sử dụng cho nhiều mục đích pháp lý khác nhau, chủ yếu dùng để đăng ký kết hôn, thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản, bổ sung hồ sơ cho các thủ tục hành chính khác...