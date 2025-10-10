Bắc Ninh: Theo chân người dân trắng đêm cứu đê trước cơn lũ lịch sử

Từ chiều 9/10, một số đoạn đê bối qua xã Mỹ Thái (Bắc Ninh) tiếp tục xuất hiện tình trạng thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã khẩn cấp “xuất quân" trong đêm, mang theo cuốc, xẻng, bao tải, đèn pin… để hộ đê.

“Để phòng nước đầu nguồn tràn xuống, chúng tôi đã bắt đầu đắp đất gia cố khu vực đê từ 19h, nhất là đoạn gần cống, nơi lớp đất nền có dấu hiệu bị trôi”, anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, thôn Lẻ, xã Mỹ Thái) cho biết (Ảnh: Thanh Bình).

Cách vị trí của anh Nguyễn Văn Hùng khoảng 1km dọc theo đoạn đê bối tại thôn Chi Lễ (xã Mỹ Thái), mực nước đã dâng sát mép bờ, tạo áp lực lớn lên thân đê (Ảnh: Minh Nhật).

Trước tình hình cấp bách, thông báo khẩn được phát đi qua Zalo và loa phát thanh, yêu cầu người dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, xã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân các thôn lân cận khẩn trương khắc phục sự cố (Ảnh: Thanh Bình).

Phát hiện một đoạn chân đê có nước rỉ ra, một số thanh niên của thôn đã trực tiếp xuống chân đê dọn cỏ để kiểm tra kỹ hơn (Ảnh: Minh Nhật).

“Nước chì rồi, khéo mất chân đê”, người đàn ông đang kiểm tra hô lớn khi thấy phần đất nhão, rỉ nhiều nước dưới chân đê.

Phát hiện dấu hiệu nguy cơ, dân làng phân công nhau xuống kiểm tra các điểm chân đê khác (Ảnh: Minh Nhật).

“Với những đoạn như thế này, chúng tôi phải dùng bao đất đắp vào, ở bên còn lại cũng sẽ đóng cọc, đắp đất”, một người dân trao đổi.

Theo một cán bộ UBND xã Mỹ Thái, tình trạng này xuất hiện vài ngày qua, hôm nay ở đoạn này, hôm trước lại xuất hiện ở những đoạn đê khác. Từ buổi chiều, khi người dân thông báo phát hiện dấu hiệu, cả chính quyền và người dân đã nhanh chóng vào cuộc để hộ đê (Ảnh: Minh Nhật).

“Chập tối, khi nhận được thông báo, cả gia đình tôi liền xách cuốc, xẻng đi ngay. Trên đường, chúng tôi vừa đi vừa gọi thêm hàng xóm cùng giúp sức. Ở nhà cũng chẳng ai ngủ được, nên đi bộ gần 2km ra điểm đắp đê”, chị Ngô Thị Hảo chia sẻ.

Khoảng 22h30, hơn 100 người dân xã Mỹ Thái đã tập trung tại điểm xung yếu này để hộ đê, sẵn sàng phối hợp gia cố những đoạn có nguy cơ tràn nước, sạt lở.

Ngoài bờ đê, nước lũ dâng cao, đục ngầu, chỉ còn cách mặt đê chừng một gang tay. Trong đêm, người dân gồng mình từng giờ, hối hả xúc đất cho vào bao tải, gia cố từng đoạn đê để mong giữ cho dòng nước dữ không tràn sang (Ảnh: Minh Nhật).

Nhiều hộ trong thôn có tất cả thành viên trong gia đình cùng tham gia công tác hộ đê. Với họ, việc chung tay cùng cả làng giữ cho con đê trụ vững trước cơn lũ lịch sử trở nên cấp bách hơn bao giờ hết (Ảnh: Minh Nhật).

Một người đàn ông lội xuống mép nước để xử lý phần chân đê sẽ được gia cố (Ảnh: Minh Nhật).

Một nhóm ba người chia nhau đo đạc, đánh dấu những đoạn đê cần trải bạt và đắp bao tải đất (Ảnh: Thanh Bình - Minh Nhật).

30 phút sau, từ xa vang lên tiếng động cơ xe tải, ánh đèn pha rọi sáng cả khúc đê. Các chuyến xe chở đất tăng cường xuất hiện.

"Đất tới rồi", người dân reo lên vui mừng (Ảnh: Minh Nhật).

Trong đêm tối, dưới ánh đèn pin le lói, mỗi người một việc, người trải bạt, người xúc đất, người đóng bao, người tiếp nước… với mong muốn ngăn nước, giữ đê, bảo vệ cuộc sống của bà con.

Đàn ông và thanh niên đảm nhiệm những phần việc nặng như xúc đất, vác bao tải, san phẳng từng lớp bùn để gia cố thân đê (Ảnh: Minh Nhật).

Trong khi đó, đa số phụ nữ và người lớn tuổi khẩn trương buộc miệng bao, chuyền tay từng bao đất, tiếp đồ ăn thức uống, phối hợp nhịp nhàng để công việc diễn ra liên tục, không gián đoạn.

“Chúng tôi đang đắp đất tại những đoạn đê có nguy cơ nước dâng cao để ngăn không cho nước tràn vào khu dân cư. Trong đêm nay sẽ tập trung gia cố ở các điểm xung yếu, nhất là những đoạn đê thấp”, anh Vũ Đình Hùng, thuộc lực lượng quân sự địa phương, cho biết (Ảnh: Minh Nhật).

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của người dân, chỉ sau khoảng 15 phút, toàn bộ đất của một xe tải đã được người dân nhanh chóng chuyển hoá thành những bao đất chắc chắn, xếp chồng lên khu vực có nguy cơ sạt lở, tràn nước (Ảnh: Thanh Bình).

Một số hộ dân ở khu vực trũng thấp, nguy cơ ngập cao đã cấp tập sơ tán tài sản, gia súc ngay trong đêm.